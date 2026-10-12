Brussel wijst erop dat executie livestreamen niet mag in de EU

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft er maandag op gewezen dat het livestreamen van een executie op grote socialmediaplatforms niet is toegestaan in de EU. De Amerikaanse minister van Defensie Pete Hegseth zei vorige week dat de executie van Nidal Malik Hasan op 3 december via een vuurpeloton publiek moet worden uitgezonden.

Onder de EU-regels zijn de socialmediaplatforms verplicht om zich aan hun eigen voorwaarden te houden, aldus de woordvoerder van de Commissie. Hij wijst erop dat Meta het livestreamen van doodstraffen verbiedt en dat zowel op X als TikTok beelden die geweld verheerlijken verboden zijn. Als ze zich niet aan hun eigen voorwaarden houden, kan Brussel handhaven, aldus de woordvoerder.

"We zullen geen uitspraken doen over wat platforms in de VS al dan niet livestreamen", zei hij. "Maar in Europa gelden duidelijke verplichtingen."

Hasan krijgt de doodstraf voor het doodschieten van dertien ongewapende militairen op een legerbasis in Texas in 2009.