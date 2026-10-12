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Zverev voor het eerst nummer 1 van de wereld na nederlaag Alcaraz

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Tennisser Carlos Alcaraz is in de derde ronde van het masterstoernooi van Shanghai uitgeschakeld door de Belg Zizou Bergs: 5-7 6-7 (4). Door de nederlaag wordt de Duitser Alexander Zverev in de komende weken voor het eerst de nummer 1 van de wereld.
Zverev (29), die dit jaar zijn eerste twee grandslamtoernooien won, is de tweede Duitse tennisser die de eerste plaats op de wereldranglijst verovert, na Boris Becker in de jaren 90.
Zverev is op dit moment de mondiale nummer 2, de positie die hij in 2022 voor het eerst bereikte. De Italiaan Jannik Sinner, de nummer 1, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege problemen met zijn knie.
Alcaraz (23) bezet de derde plaats. De Spanjaard won vorige week in Tokio zijn eerste ATP-toernooi sinds februari. Hij kampte dit seizoen maanden met een polsblessure, waardoor hij onder meer Roland Garros en Wimbledon miste.
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