Brussel wil landen verplichten bedrijven te weren van 5G-netwerk

BRUSSEL (ANP) - Brussel wil EU-lidstaten kunnen verplichten risicovolle ict-leveranciers uit 5G-netwerken te weren, bevestigt Eurocommissaris Henna Virkkunen (Technologische soevereiniteit). Eerder op dinsdag presenteerde de Europese Commissie een voorstel voor een nieuw maatregelenpakket voor cyberveiligheid. Daarmee zouden landen en ict-leveranciers uit die landen kunnen worden aangemerkt als "hoog risico" voor de Europese cyberveiligheid en zo worden geweerd van Europese ict-netwerken, verduidelijkt de Eurocommissaris.

De Europese Commissie heeft eerder de Chinese telecombedrijven Huawei en ZTE al aangemerkt als riskante bedrijven voor de veiligheid. Lidstaten mogen nu nog op vrijwillige basis besluiten of ze hen weren van 5G-netwerken. "Dat werkt niet", concludeert Virkkunen. Met de verplichting zouden landen drie jaar de tijd hebben de leveranciers te verwijderen uit hun 5G-netwerken.

De maatregelen gaan pas in als de lidstaten en het Europees Parlement instemmen met het voorstel.

Behalve voor 5G-netwerken wil de Commissie ook een lijst opstellen met landen en ict-leveranciers die een hoog risico vormen voor andere Europese ict-sectoren. Als risicovolle landen en leveranciers in kaart zijn gebracht, hoeft dat niet automatisch te betekenen dat ze volledig van de Europese markt worden uitgesloten, aldus Virkkunen. "Het ligt er bijvoorbeeld aan of we die technologieën kunnen vervangen door een alternatief."