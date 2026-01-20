Dodental treinbotsing Spanje opgelopen tot 42

ADAMUZ (ANP/AFP) - Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van de treinbotsing nabij het Spaanse Adamuz is opgelopen tot 42, melden lokale autoriteiten. In een van de wagons werd een lichaam geborgen. Volgens de krant ABC worden nog 43 mensen vermist en liggen er nog 37 slachtoffers in het ziekenhuis, onder wie vier kinderen. Negen volwassenen en één kind liggen nog op de intensive care.

Bij Adamuz, ten zuiden van Madrid, botsten zondag om nog onbekende reden twee treinen op elkaar. Bij elkaar opgeteld vervoerden die meer dan 500 passagiers. Dinsdag bezochten koning Felipe en koningin Letizia de rampplek en spraken zij met reddingswerkers. Later op de dag kondigde spoorbedrijf Adif aan op delen van het HSL-traject tussen Madrid en Barcelona per direct snelheidsbeperkingen in te voeren. Machinisten zouden daar gebreken in het spoor hebben ontdekt. Volgens Spaanse media wordt onderzocht of problemen met het spoor een oorzaak waren van het incident.