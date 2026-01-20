ECONOMIE
Le Pen bestrijdt veroordeling in hoger beroep

dinsdag, 20 januari 2026 om 20:03
PARIJS (ANP/AFP) - De Franse politicus Marine Le Pen heeft in hoger beroep opnieuw bestreden dat ze schuldig is aan het sjoemelen met Europese gelden. Daarvoor werd ze eerder veroordeeld tot een celstraf.
Op de eerste zittingsdag van het hoger beroep zei Le Pen dat haar partij, het Rassemblement National of de voorganger, het Front National, nooit een systeem heeft gekend om gelden bestemd voor medewerkers van het Europese Parlement (EP) stiekem te gebruiken voor andere doeleinden.
Volgens de rechters in eerste instantie had haar partij een heel netwerk om geld voor het EP jarenlang naar Franse medewerkers te sluizen. Een reeks mensen is in de zaak veroordeeld.
Vorig jaar veroordeelde een rechtbank Le Pen tot vier jaar cel, een geldboete en ontnam haar met onmiddellijke ingang haar verkiesbaarheid gedurende vijf jaar. Het strenge vonnis schokte vriend en vijand van de vrouw die al twee keer de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen haalde en populair is. Ze wil in 2027 weer meedoen.
