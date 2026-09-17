Brussel wil maximale schermtijd van 1 uur voor kinderen

STRAATSBURG (ANP) - Voor kinderen van 13 tot 15 jaar voor wie beperkte toegang tot social media moet worden ingesteld, gaat een schermtijd gelden van maximaal één uur per dag, stelt de Europese Commissie voor. Ook voor kinderen tot 13 jaar, waarvoor Brussel een socialmediaverbod wil, moet die maximale schermtijd gaan gelden.

Dit hebben voorzitter Ursula von der Leyen en Eurocommissaris Henna Virkkunen donderdag in Straatsburg bekendgemaakt bij de presentatie van de Kids Act (Kinderenwet). In haar jaarlijkse State of the Union had Von der Leyen woensdag de leeftijdsgrenzen voor het gebruik van social media al aangekondigd. Donderdag zijn meer details bekendgemaakt.