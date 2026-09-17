ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky wijst tijdelijke procureur-generaal aan

Samenleving
door anp
donderdag, 17 september 2026 om 10:06
anp170926116 1
Volg ons op Google Nieuws
KYIV (ANP/RTR) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft per decreet een tijdelijke opvolger aangewezen voor de ontslagen procureur-generaal Roeslan Kravtsjenko. Het gaat om Anton Kovalsky, die in juli 2025 het hoofd werd van het Openbaar Ministerie in de westelijke regio Chmelnytsky.
Kravtsjenko diende vorige week zijn ontslag in vanwege een onderzoek naar corruptie op zijn kantoor. De anticorruptiediensten deden daar een inval. Kravtsjenko is niet als verdachte genoemd en ontkent betrokkenheid bij het corruptieschandaal, waarbij miljoenen euro's gemoeid zouden zijn. Zelensky ondertekende maandag een decreet voor het ontslag, dat een dag later werd goedgekeurd door het parlement.
Kravtsjenko haalde vlak voor zijn ontslag uit naar de anticorruptiediensten, met beschuldigingen over het vervalsen van documenten. Hij zei ook dat het onderzoek naar medewerkers van zijn kantoor bedoeld is om onderzoeken naar het handelen van de diensten te dwarsbomen. De twee diensten hebben deze beschuldigingen ontkend.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp160926122 1

Na twee jaar ziek word je straks sneller ontslagen, en je ontslagvergoeding verdwijnt ook: de dubbele klap uit Den Haag

229330959_m

Het gelukkigste beroep van Nederland: 80.000 euro bruto starterssalaris, vooropleiding niet nodig

179093793_m

"Paniek over aflossingsvrije hypotheek is onterecht"

header-kringloopwinkel-2026-1600x900

Kringloopwinkels halen recordomzet en verliezen tóch geld: dit merk je straks aan de kassa

150961381_m

Uitgezaaide kanker bij kind verdween compleet na nieuwe behandeling

stressed businesswoman holding her head pain having headache work there are people background

Burn-out met 28, na een jaar ontslagen: jongeren hebben het meest te verliezen bij korter ziekengeld

Loading