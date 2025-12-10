Brussel wil met plan veto over Russische tegoeden omzeilen

BRUSSEL (ANP) - EU-landen willen voor de EU-top van volgende week een besluit nemen om de bevroren Russische tegoeden voor onbepaalde tijd te bevriezen. Nu moeten alle 27 lidstaten hier elke zes maanden opnieuw mee instemmen. De Europese Commissie wil daar een einde aan maken via een noodbevoegdheid, die kan worden gebruikt bij een crisis of dreigend economisch risico voor de EU.

Via die bevoegdheid is er geen unanimiteit nodig voor een besluit, maar een gekwalificeerde meerderheid. Dat komt grofweg neer op instemming van 15 van de 27 lidstaten. Een mogelijk veto van Hongarije wordt daarmee omzeild.

De Commissie wil de bevroren tegoeden gebruiken als onderpand voor een lening aan Oekraïne. Omdat de lidstaten daarmee een financieel risico lopen, willen zij de zekerheid dat die bevroren tegoeden onbeperkt bevroren blijven. Nu is het elk halfjaar weer afwachten of de sancties tegen Rusland, waaronder de bevroren tegoeden nu vallen, wel worden verlengd. Hongarije dreigt regelmatig met een veto.