Vogelgriep vastgesteld bij vleeskuikenbedrijf in Uitwijk

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 16:29
UITWIJK (ANP) - In het dorpje Uitwijk in de gemeente Altena is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. Alle kuikens op de locatie in Noord-Brabant worden gedood.
Het gaat om een bedrijf met ongeveer 80.000 dieren. Binnen drie kilometer van het bedrijf liggen nog vier andere pluimveebedrijven, die de komende twee weken intensief worden gemonitord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Binnen tien kilometer zijn nog twee andere pluimveebedrijven aanwezig, ook daar kijkt de NVWA of er signalen zijn van vogelgriep.
Sinds oktober zijn er veel gevallen van vogelgriep in Nederland. Door de uitbraken is vanaf 16 oktober een landelijke ophokplicht van kracht. Sinds 26 november zijn ook de bezoekregels voor locaties met vogels aangescherpt. Vorige week werd als volgende maatregel een verbod op evenementen met vogels opgelegd. Dat geldt voor elk evenement waarbij vogels worden samengebracht.
