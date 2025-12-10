Geen vitamine K-prik na geboorte, verloskundigen blijven tegen

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse baby's krijgen ook in de toekomst niet vlak na de geboorte een injectie met vitamine K. Demissionair staatssecretaris Judith Thielen, die over jeugd- en preventiebeleid gaat, heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze legt daarmee een wetenschappelijk onderbouwd advies van de Gezondheidsraad naast zich neer. In een brief aan de Kamer legt Thielen uit dat ze niet anders kan, omdat verloskundigenorganisatie KNOV het voorstel niet ziet zitten.

De invoering is daarom "niet haalbaar", schrijft de staatssecretaris. Ze ziet na gesprekken met partijen in de geboortezorg nu ook geen mogelijkheden om een ander alternatief in te voeren, zoals effectievere vitaminedruppels die onder begeleiding van een zorgprofessional gegeven moeten worden.

Door gebrekkige opname van vitamine K worden enkele Nederlandse baby's per jaar door een hersenbloeding getroffen. De kans op bloedingen kan door een injectie met ongeveer 75 procent worden verkleind.