ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Geen vitamine K-prik na geboorte, verloskundigen blijven tegen

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 16:42
anp101225162 1
DEN HAAG (ANP) - Nederlandse baby's krijgen ook in de toekomst niet vlak na de geboorte een injectie met vitamine K. Demissionair staatssecretaris Judith Thielen, die over jeugd- en preventiebeleid gaat, heeft dat aan de Tweede Kamer laten weten. Ze legt daarmee een wetenschappelijk onderbouwd advies van de Gezondheidsraad naast zich neer. In een brief aan de Kamer legt Thielen uit dat ze niet anders kan, omdat verloskundigenorganisatie KNOV het voorstel niet ziet zitten.
De invoering is daarom "niet haalbaar", schrijft de staatssecretaris. Ze ziet na gesprekken met partijen in de geboortezorg nu ook geen mogelijkheden om een ander alternatief in te voeren, zoals effectievere vitaminedruppels die onder begeleiding van een zorgprofessional gegeven moeten worden.
Door gebrekkige opname van vitamine K worden enkele Nederlandse baby's per jaar door een hersenbloeding getroffen. De kans op bloedingen kan door een injectie met ongeveer 75 procent worden verkleind.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544447701

Treurige beelden: Trump spuit racistische teksten over migranten en z'n aanhang vindt het prachtig

wat-kost-een-kind-1

Kosten van een kind in Nederland: van geboorte tot 18 jaar

0x0

Zilver wint van goud

shutterstock_2494424467

Niet alles ligt aan Mona Keizer: hoe gemeenten zelf de betaalbare woningbouw afknijpen

d622ad18ecf97ac4b36df07888158ca2,65c921c5

De Caroline van der Plas van de VS: Niet dom, maar doelbewust: zo werkt de taalcode van Trump

gandr-collage (2)

We zijn gemaakt voor bos en savanne, niet voor Koopgoot en Nieuwedijk

Loading