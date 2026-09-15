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Brussel wil migratienoodwet bij grote toestroom asielzoekers

Samenleving
door anp
dinsdag, 15 september 2026 om 11:35
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STRAATSBURG (ANP) - Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie kondigt woensdag hoogstwaarschijnlijk een migratienoodwet aan, als antwoord op de onverwachte stroom asielzoekers naar de Spaanse exclave Ceuta. Als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, meldden diverse Brusselse bronnen. Ook een snellere terugkeer van migranten zou in die noodwet mogelijk worden gemaakt.
De Duitse politica zal dit woensdag aankondigen in haar State of the Union, de Europese variant van de troonrede.
Eind juli kwamen zo'n 80.000 immigranten vanuit Marokko de Spaanse exclave binnen. Het leidde tot geschokte en verontruste reacties in EU-landen, die vooral vreesden dat veel van die immigranten naar de EU zouden doorreizen. Volgens Spanje is dat niet gebeurd, maar de politieke roep om extra maatregelen is niet verstomd.
Von der Leyen wil naar verwachting ook de EU-grensbewakingsdienst Frontex meer bevoegdheden toekennen.
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