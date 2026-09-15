Jeugd geeft politiek weer onvoldoende in jaarlijks onderzoek

DEN HAAG (ANP) - Jongeren en kinderen geven voor het derde jaar op rij een onvoldoende aan de landelijke politiek in een onderzoek naar de mate waarin zij zich gehoord voelen. Dat meldt UNICEF, dat het onderzoek liet uitvoeren. Het rapportcijfer was dit jaar een 4,8. UNICEF noemt dat een "duidelijke waarschuwing".

Ipsos I&O voerde het onderzoek uit onder jongeren van 10 tot en met 17 jaar. In totaal hebben 1036 jongeren in Nederland en 113 jongeren op de Nederlandse eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba een uitgebreide vragenlijst ingevuld. 61 procent van hen gaf de politiek een onvoldoende.

"Als zes op de tien jongeren zeggen dat de politiek niet goed naar hen luistert, moet Den Haag zich afvragen wat het zelf verkeerd doet", zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. "Te veel jongeren ervaren politiek als iets dat óver hun toekomst beslist, zonder hen serieus mee te laten praten."

In 2025 kreeg de politiek in Den Haag zelfs gemiddeld een 4,4 in het onderzoek. Een jaar eerder was dat een 4,5.