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Brussel wil na de zomer plan voor leeftijdsgrens sociale media

Samenleving
door anp
maandag, 13 juli 2026 om 10:45
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BRUSSEL (ANP) - Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen herhaalt dat zij wil dat er leeftijdsbeperkingen voor sociale media voor kinderen komen. Een voorstel daarover wil ze namens het dagelijks bestuur van de EU na de zomer presenteren.
Een concrete leeftijd noemde Von der Leyen nog niet. Volgens haar is er binnen de EU overeenstemming "dat er een startmoment moet komen waarop kinderen toegang moeten krijgen tot sociale media".
Ze deed deze uitspraken bij de presentatie van een rapport over de digitale veiligheid van kinderen. Daarvoor is ook gesproken met EU-landen en Australië, die al een minimumleeftijd hebben of deze hebben aangekondigd.
Behalve naar socialmediaplatforms moet ook worden gekeken naar "andere aanbieders met leeftijdsongeschikte en verslavende functies". Zodra de relevante onlineplatforms in kaart zijn gebracht, moet gekeken worden naar vanaf welke leeftijd kinderen toegang kunnen krijgen tot welk platform, zei Von der Leyen.
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