Brussel wil 'opruimbeurt' voor regelgevingsproces

STRAATSBURG (ANP) - De Europese Commissie stelt een "grondige opruimbeurt" voor van haar regelgevingsproces, om eventueel verouderde en overbodige regels te verminderen. Dat staat in een voorstel van de Commissie om regels vanuit Brussel eenvoudiger en duidelijker te maken.

De opruimbeurt moet zich richten op twaalf "prioriteitsgebieden", waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten, financiële diensten, gezondheid, huisvesting, voedselveiligheid, landbouw, milieu en vergunningen.

Ook stelt de Commissie voor om de periode te verkorten waarin zij advies voor wetgeving inwint van burgers, bedrijven en organisaties. Momenteel duurt die zogeheten consultatieperiode maximaal twaalf weken. De Commissie wil grote schoolvakanties niet laten meetellen in de periode. Wetgeving kan dan sneller worden gepresenteerd of aangepast.

Waarschuwingen

Brussel is al langere tijd bezig te kijken welke regelgeving overbodig is en kan worden geschrapt. De hoop is dat Europese bedrijven concurrerender worden als ze zich aan minder regels hoeven te houden. Partijen in het Europees Parlement waarschuwen ervoor dat sommige versimpelingen hun doel voorbijstreven en dat essentiële regels worden geschrapt, zoals bij klimaatwetgeving.

De Commissie wijst er ook al langer op dat niet alleen Brussel, maar ook lidstaten een belangrijke rol spelen bij het schrappen van eventueel overbodige regels. Daarbij gaat het om regels in EU-landen die strenger zijn dan vanuit Brussel wordt gevraagd. Dat kan ertoe leiden dat bedrijven binnen de EU zich in verschillende lidstaten zich aan verschillende regels moeten houden.