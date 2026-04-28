Trump: Teheran zegt dat Iran op instorten staat

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - Volgens de Amerikaanse president Donald Trump heeft Iran gezegd dat het land op instorten staat. Teheran zou de VS gevraagd hebben de Straat van Hormuz zo snel mogelijk te openen, schrijft Trump op zijn Truth Social.

Het wordt uit het bericht niet duidelijk via welke weg Iran dit tegen de VS zou hebben gezegd. Trump schrijft dat Iran probeert "zijn leiderschapssituatie op orde te krijgen".

Hoe langer de belangrijke zeestraat gesloten blijft, hoe langer de wereldwijde energieverstoring voortduurt. Iran zegt mijnen te hebben gelegd langs de meestgebruikte routes.

Vredesvoorstel

Volgens de Amerikaanse energieminister Chris Wright hoeven niet alle mijnen te worden verwijderd voordat de zeestraat weer open kan. "Er is alleen een vaarroute nodig voor schepen", zei hij op een conferentie in Kroatië. "Ik denk dat dit snel kan gebeuren."

Iran heeft een vredesvoorstel ingediend. Daar is Trump volgens Amerikaanse media niet tevreden over.