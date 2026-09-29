Brussel wil plotselinge pieken asielzoekers aanpakken

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een vijfpuntenplan opgesteld om sneller en flexibeler te kunnen optreden tegen de plotselinge aankomst van grote aantallen asielzoekers, zoals deze zomer in de Spaanse exclave Ceuta. Doel van het plan is het versterken van de veiligheid van de EU-buitengrenzen.

Veel onderdelen daarvan, zoals een nieuw Europees kader voor noodreacties, moeten nog worden uitgewerkt, zei Eurocommissaris Magnus Brunner (Migratie) dinsdag op een persconferentie.

Het versterken van het mandaat van de EU-grensbewakingsdienst Frontex is ook onderdeel van het vijfpuntenplan. "Het agentschap moet sneller en wendbaarder worden", zei Brunner. Bij een migrantencrisis moet Frontex binnen 24 uur een EU-lidstaat ondersteunen, als een lidstaat daar om vraagt. Frontex krijgt ook een ​​grotere rol bij terugkeeroperaties van afgewezen asielzoekers.

De waarschuwingssystemen worden verbeterd om toekomstige crises af te wenden, door onder meer monitoring van sociale media.