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Stations weer vrijgegeven na onderzoek achtergelaten bagage

Samenleving
door anp
dinsdag, 29 september 2026 om 13:03
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UTRECHT (ANP) - Zeker vier stations zijn dinsdagochtend kort na elkaar ontruimd geweest omdat daar tassen waren achtergelaten. Dat melden spoorbeheerder ProRail en de politie. Het ging om de stations Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Haarlem en Dordrecht. Alle stations zijn inmiddels weer vrijgegeven, laat de NS weten.
Het station van Haarlem was het langst ontruimd. Daar stopten al die tijd geen treinen. Het treinverkeer wordt nu weer opgestart, meldt de NS.
De Rotterdamse politie laat weten dat de eigenaar van de koffer die op Rotterdam Centraal was achtergelaten zich inmiddels heeft gemeld. Er bleek niets gevaarlijks in te zitten.
Of er een verband bestaat tussen de achtergelaten bagage of dat de situatie op toeval berust, is nog onduidelijk.
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