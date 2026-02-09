ECONOMIE
Buckingham Palace steunt politie in onderzoek naar Andrew

Samenleving
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 20:34
LONDEN (ANP) - Buckingham Palace is bereid de politie te helpen in de zaak rond de beschuldigingen aan het adres van Andrew Mountbatten-Windsor. Dat heeft het paleis maandagavond bekendgemaakt in een verklaring namens de Britse koning Charles.
De Britse politie maakte eerder op de dag bekend onderzoek te doen naar beweringen dat de voormalige prins als handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk vertrouwelijke rapporten met Jeffrey Epstein zou hebben gedeeld.
"Hoewel de claims in kwestie door de heer Mountbatten-Windsor moeten worden beantwoord, staan we klaar om de politie van Thames Valley te ondersteunen als zij contact met ons opneemt", laat het paleis weten.
De jongere broer van koning Charles was tussen 2001 en 2011 speciaal handelsgezant van het Verenigd Koninkrijk. Uit e-mails uit 2010 en 2011 zou blijken dat Andrew Mountbatten-Windsor vertrouwelijke informatie over zijn werk met Epstein heeft gedeeld. Zo stuurde hij onder meer details over zijn reizen naar Singapore, Vietnam, China en Hongkong.
