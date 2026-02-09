ECONOMIE
Sterk optreden geeft Kok vertrouwen voor 500 én 1500 meter

Sport
door anp
maandag, 09 februari 2026 om 20:40
MILAAN (ANP) - Femke Kok heeft na haar sterke optreden op de olympische 1000 meter niet alleen nog meer vertrouwen in de 500 meter, maar ook in de 1500 meter. Dat vertelde de schaatsster in het Milano Speed Skating Stadium, waar ze ondanks een olympisch record toch genoegen moest nemen met zilver achter haar landgenote Jutta Leerdam.
"Ik reed een slotronde van 28,6. Dat heb ik in Europa nog nooit gedaan. Het ging zo makkelijk, dat heb ik nog nooit zo gevoeld", legde Kok uit. "Daarom ben ik niet alleen extra gemotiveerd voor de 500 meter, maar ook voor de 1500 meter. Dit geeft positieve energie."
Kok is de grote titelfavoriet op de 500 meter, waar ze al tijden ongenaakbaar is. Die afstand wordt zondag verreden. De 1500 meter staat vrijdag 20 februari op het programma. Op die afstand eindigde Kok eind december op het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf als tweede achter Antoinette Rijpma-de Jong en voor Marijke Groenewoud. Zij doen in Milaan ook mee aan de 1500 meter.
