Buienradar meldt hagelstenen zo groot als knikkers in Limburg

MAASTRICHT (ANP) - In Limburg zijn hagelstenen zo groot als knikkers naar beneden gekomen, zegt Buienradar. Het KNMI waarschuwde eerder al voor onweer en mogelijk wateroverlast in het zuiden van de provincie.

Op een filmpje dat Buienradar online deelt, zijn hagelstenen te zien en te horen die neerkomen op geparkeerde auto's in een straat, volgens de weerdienst in Venlo. Een autoalarm is afgegaan, volgens Buienradar als gevolg van de hagelbui.

Volgens het KNMI kunnen de onweersbuien ook gepaard gaan met windstoten. Weeronline meldt dat het onweer later op de avond wegtrekt naar de Ardennen en Duitsland, maar 's nachts kunnen nieuwe buien ontstaan. Ook in de rest van Limburg en in delen van Brabant, Gelderland en Overijssel kan het gaan onweren.