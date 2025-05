Timmermans: overheid moet aandeelhouder defensiebedrijven worden

DEN HAAG (ANP) - De overheid moet mede-aandeelhouder worden van 'strategisch relevante' defensiebedrijven, bepleit Frans Timmermans zaterdagavond in de talkshow Dit is Tijs. Deze bedrijven geven eigenlijk alleen maar belastinggeld uit en daarom moet de overheid er ook wat over te zeggen hebben, vindt de leider van de grootste oppositiepartij GroenLinks-PvdA.

Timmermans denkt aan grote gevestigde ondernemingen, maar ook aan nieuwe bedrijven die bijvoorbeeld drones produceren. Hij ziet een belang van gemiddeld 25 procent per bedrijf voor zich. Hij wijst erop dat dit in andere landen ook al gebeurt.

Dit is onderdeel van een groter plan over de defensie-industrie dat de linkse leider maandag presenteert.