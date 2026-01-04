Buit inbraak Duitse bankkluis mogelijk meer dan 100 miljoen euro

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - De buit van de spectaculaire inbraak in een Duitse bank in Gelsenkirchen zou wel eens meer dan 100 miljoen euro kunnen bedragen. Dat meldden bronnen binnen de veiligheidsdiensten zondag aan persbureau dpa. De buit was aanvankelijk geschat op het bedrag waarvoor het verzekerd was, zo'n 30 miljoen euro.

De bronnen zeiden dat individuele klanten hadden gemeld dat ze elk meer dan 500.000 euro in hun kluisjes bij het Sparkasse-filiaal in Gelsenkirchen hadden liggen. Volgens de Duitse krant Bild komt de herkomst van het geld de onderzoekers verdacht voor. Mogelijk gaat het om illegaal verkregen geld of geld van criminele bendes.

De diefstal werd vorige week in de nacht van zondag op maandag ontdekt. Dieven wisten via een parkeergarage in te breken in een archiefruimte. Vanuit daar boorden ze met gespecialiseerd gereedschap een gat in de bankkluis en doorzochten ze meer dan 3000 kluisjes.