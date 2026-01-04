Wawrinka hoopt op wildcard voor zijn laatste Australian Open

MELBOURNE (ANP/RTR) - Stanislas Wawrinka hoopt met een wildcard zijn laatste Australian Open te kunnen spelen. De 40-jarige Zwitser heeft vorige maand aangekondigd dat hij aan het einde van 2026 stopt als proftennisser. Hij won de Australian Open in 2014 en staat nu met een 157e plaats te laag op de wereldranglijst om rechtstreeks te worden toegelaten tot het hoofdtoernooi.

Wawrinka vraagt zich openlijk af of er een wildcard voor hem klaarligt. "Ik weet het eigenlijk niet. Ik bekijk het week voor week", zei hij zondag toen hem werd gevraagd naar de kans op een speciale uitnodiging voor de Australian Open.

Wawrinka had vorig jaar ook een wildcard nodig. Die kreeg hij ook. Wawrinka verloor in 2025 voor het derde jaar op rij in de eerste ronde in Melbourne.

De organisatoren van de Australian Open hebben de volledige lijst met wildcardontvangers voor het toernooi dat op 18 januari begint nog niet bekendgemaakt. De 45-jarige Venus Williams kreeg al wel een wildcard.