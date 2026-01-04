ECONOMIE
Praktijkexamens brommer en motor maandag uitgesteld om winterweer

Samenleving
door anp
zondag, 04 januari 2026 om 20:31
anp040126124 1
RIJSWIJK (ANP) - Alle geplande praktijkexamens voor de motor en bromfiets gaan maandag niet door vanwege sneeuw en gladheid. Het gaat in totaal om 616 examens die uit voorzorg worden uitgesteld, volgens het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).
"De maatregel wordt genomen vanwege de verwachte sneeuwvoorspelling in combinatie met de kwetsbaarheid op motor en bromfiets bij gladheid", meldt het CBR in een toelichting.
Alle andere examens, zowel theorie als praktijk, gaan vooralsnog wel door. "Echter, lokaal kan dit afwijken door de omstandigheden ter plekke." De kandidaten van wie het examen, de toets of rijtest niet doorgaat, worden geïnformeerd. De examens kunnen zonder extra kosten en versneld worden ingepland, aldus het CBR.
