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Buitenlandchef EU wil druk op Rusland opvoeren na aanval op Kyiv

Samenleving
door anp
donderdag, 02 juli 2026 om 9:50
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BRUSSEL (ANP) - Buitenlandchef Kaja Kallas van de Europese Unie wil na nieuwe aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kyiv de druk op Rusland verder opvoeren. "Woorden van veroordeling alleen zullen de aanvallen op Kyiv niet stoppen. Alleen aanhoudende militaire steun aan Oekraïne en verhoogde druk op Moskou kunnen daar verandering in brengen", stelt ze op X.
De Oekraïense autoriteiten zeggen dat bij nachtelijke aanvallen op de hoofdstad doden zijn gevallen en veel schade is aangericht. "Vandaag stel ik voor om meer entiteiten die de Russische militaire industrie ondersteunen te sanctioneren als reactie op de aanvallen. Hoe vaker Moskou burgers aanvalt, hoe meer sancties er moeten volgen", stelde Kallas, die ook wees op de miljardensteun die Oekraïne van de EU krijgt. "We blijven de kosten opvoeren totdat Rusland begrijpt dat het niet kan winnen."
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