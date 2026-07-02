Asielzoekers vaker als verdachte aangemerkt, vooral jonge mannen uit deze landen

De politie heeft vorig jaar bijna een kwart (23 procent) meer misdrijven geregistreerd waarbij een asielzoeker de verdachte was dan in 2024. In totaal gaat het om 7515 registraties, becijfert het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC) in een rapportage. Jonge mannen uit landen als Algerije, Marokko en Tunesië, die weinig kans maken op asiel in Nederland, zijn oververtegenwoordigd.

De bezetting in de opvang steeg in dezelfde periode met 7 procent. De onderzoekers van het centrum, dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt, hebben geen sluitende verklaring voor de toename in de politiecijfers. Ze merken wel op dat vorig jaar de helft van alle asielmigranten in een noodopvanglocatie werd opgevangen, "waar ook de begeleiding soms te wensen overlaat".

Kwetsbare groep

"Dit is met name voor de kwetsbare groep amv's niet helpend", schrijft het WODC. Amv staat voor alleenstaande minderjarige vreemdeling. Deze groep springt eruit in de incidentenregistraties, ook binnen opvanglocaties. Wanneer daar sprake is van agressie of geweld, is de betrokkene in 83 procent van de gevallen een man en in bijna twee derde van de gevallen onder de 30 jaar.

"Het is belangrijk om tijdens het lezen van dit rapport in gedachten te houden dat de ervaren overlast wordt veroorzaakt door een kleine minderheid", benadrukken de onderzoekers. In totaal werd 3 procent van alle mensen in de opvang verdacht van een misdrijf, meestal winkeldiefstal. Onder amv's lag dat percentage aanmerkelijk hoger: op 8 procent.

Opvanglocaties anders inrichten kan volgens de onderzoekers mogelijk verbetering brengen. Ze doen daar nog verdiepend onderzoek naar en kijken dan naar factoren als locatiegrootte, drukte, samenstelling van de bewonersgroep en aanbod van activiteiten.