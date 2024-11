Buitenlandminister Israël: ICC heeft alle legitimiteit verloren

TEL AVIV (ANP/AFP) - De Israëlische minister van Buitenlandse Zaken, Gideon Saar, spreekt van een "zwarte dag" voor het Internationaal Strafhof (ICC). Het hof heeft volgens hem "alle legitimiteit verloren" met de arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en diens oud-defensieminister Yoav Gallant.

Saar heeft zijn verontwaardiging gedeeld in een verklaring op X. Hij spreekt van een "absurd besluit zonder bevoegdheid" en wijst erop dat Israël geen lid is van het hof in Den Haag. Ruim 120 landen erkennen het hof wel, wat betekent dat zij Netanyahu en Gallant moeten oppakken als die hun grondgebied betreden. Het ICC zou zich met de arrestatiebevelen niet alleen op Netanyahu en Gallant richten. Volgens de minister is er in feite sprake van een aanval op het recht van Israël om zichzelf te verdedigen.