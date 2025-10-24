ECONOMIE
Buitenlandminister VS: geen rol voor Hamas of UNRWA in Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:27
anp241025109 1
TEL AVIV (ANP/RTR) - De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio stelt dat Gaza zal worden gedemilitariseerd en dat Hamas geen deel zal uitmaken van het toekomstige bestuur van het gebied. Ook ziet hij geen rol in Gaza voor de VN-hulporganisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA).
Het toekomstige bestuur moet worden uitgewerkt door Israël en partnerlanden, zei Rubio in Israël. Hij voegde eraan toe dat een internationale veiligheidsmacht in Gaza, die onder een staakt-het-vuren moet worden opgericht, moet bestaan uit landen waar Israël zich "prettig bij voelt".
Rubio herhaalde ook het standpunt van Israël dat UNRWA "ondergeschikt is aan Hamas". Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) stelt dat deze beschuldiging niet voldoende is onderbouwd en dat Israël VN-hulp aan de Palestijnse gebieden niet mag blokkeren. VN-hulp, inclusief die van UNRWA, moet worden toegestaan en gefaciliteerd, aldus het hof in Den Haag woensdag. Israël heeft het niet-bindende advies verworpen.
