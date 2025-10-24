ECONOMIE
Marechaussee houdt XR-demonstranten aan in vertrekhal Schiphol

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:25
anp241025108 1
SCHIPHOL (ANP) - De Koninklijke Marechaussee houdt actievoerders van Extinction Rebellion (XR) aan in Vertrekhal 2 op Schiphol. XR voert actie op de luchthaven tegen het Flying Blue-programma van KLM. Op een livestream van de actiegroep is te zien dat de demonstranten een voor een worden verwijderd.
De marechaussee verzocht de ongeveer zeventig demonstranten om de vertrekhal te verlaten. Degenen die niet luisterden, worden aangehouden.
Het Flying Blue-programma houdt onder meer in dat reizigers punten sparen door te vliegen. Ze kunnen die punten inruilen voor voordelen als kortingen of upgrades.
