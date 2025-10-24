ECONOMIE
Nieuw-Zeelandse tiener (13) belandt op operatietafel na inslikken van honderd magneten

gezondheid
door Désirée du Roy
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:42
Magneten hebben een natuurlijke aantrekkingskracht, maar om ze nou in groten getale naar binnen te werken... Een 13-jarige jongen uit Nieuw-Zeeland heeft een zware operatie moeten ondergaan nadat hij tussen de tachtig en honderd kleine, krachtige magneten had ingeslikt. De magneetjes trokken elkaar in zijn buik aan, waardoor delen van zijn darmen afstierven en moesten worden verwijderd.
De jongen werd na vier dagen met hevige buikpijn opgenomen in het ziekenhuis. Daar biechtte hij op dat hij de magneten een week eerder had doorgeslikt, meldt het New Zealand Medical Journal (NZMJ). Op röntgenfoto’s zagen artsen dat de bolletjes zich hadden samengeklonterd. Een deel van zijn darmen was daardoor onherstelbaar beschadigd.
Om te voorkomen dat voedsel vast zou komen te zitten, kreeg de jongen een neus-maagsonde. Pas acht dagen na de operatie mocht hij het ziekenhuis verlaten. Waarom hij de magneetjes inslikte, blijft onduidelijk.
Zorgen om speelgoedmagneetjes
Het inslikken van kleine voorwerpen is niet ongewoon bij kinderen, maar met magneten moet je extra uitkijken. Als meerdere magneetjes elkaar in de darmen aantrekken, kunnen ze weefsel afknellen of doorboren. In het Verenigd Koninkrijk belanden jaarlijks zo’n 300 kinderen op de spoedeisende hulp om die reden. In ongeveer 6 procent van de gevallen lijkt het te maken te hebben met een socialemediatrend, waarbij kinderen proberen een tongpiercing na te bootsen met magnetische bolletjes.
De krachtige neodymiummagneten zijn in Nieuw-Zeeland officieel verboden, maar toch makkelijk te bestellen via buitenlandse webshops. De artsen schrijven in het NZMJ: “Ondanks de strenge wetgeving in Nieuw-Zeeland is het alarmerend moeilijk om deze te reguleren op internationale platformen. Het blijft een serieuze zorg.”
Temu
De magneten die de jongen inslikte, zouden volgens het tijdschrift zijn gekocht via de Chinese webwinkel Temu. Het bedrijf reageert dat het de zaak onderzoekt. “We doen onze uiterste best om de producten te beoordelen om zeker te zijn dat ze voldoen aan lokale veiligheidseisen”, aldus de dubieuze webwinkel.
Bron: NZMJ

