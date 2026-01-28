ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Buitenlandminister VS: we komen er wel uit, in de NAVO

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 17:39
anp280126167 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en de Europese NAVO-landen kunnen de Groenland-ruzie uiteindelijk wel achter zich laten, meent de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Ook al klinkt het in Europa dat het vertrouwen in de VS is geschaad en haasten Europese landen zich om zich voor te bereiden op een toekomst zonder de grote beschermheer.
"Ik denk dat onze bondgenootschappen binnen de NAVO iets zijn dat uiteindelijk wel goed komt", zei Rubio woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat. "Onze partners begrijpen dat er geen NAVO is zonder de VS. En wij begrijpen dat, om de NAVO sterker te maken, onze partners sterker moeten worden."
Rubio verweerde zich tegen senatoren die stelden dat president Donald Trump met zijn geaas op Groenland de eendracht in de NAVO en daarmee de alliantie zelf heeft ondergraven. Denemarken, waartoe het semi-autonome eiland behoort, voelde zich bedreigd door de annexatieplannen. En al helemaal doordat Trump geweld lang niet uitsloot.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

anp 456288574

Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Loading