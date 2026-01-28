Buitenlandminister VS: we komen er wel uit, in de NAVO

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten en de Europese NAVO-landen kunnen de Groenland-ruzie uiteindelijk wel achter zich laten, meent de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio. Ook al klinkt het in Europa dat het vertrouwen in de VS is geschaad en haasten Europese landen zich om zich voor te bereiden op een toekomst zonder de grote beschermheer.

"Ik denk dat onze bondgenootschappen binnen de NAVO iets zijn dat uiteindelijk wel goed komt", zei Rubio woensdag tijdens een hoorzitting in de Senaat. "Onze partners begrijpen dat er geen NAVO is zonder de VS. En wij begrijpen dat, om de NAVO sterker te maken, onze partners sterker moeten worden."

Rubio verweerde zich tegen senatoren die stelden dat president Donald Trump met zijn geaas op Groenland de eendracht in de NAVO en daarmee de alliantie zelf heeft ondergraven. Denemarken, waartoe het semi-autonome eiland behoort, voelde zich bedreigd door de annexatieplannen. En al helemaal doordat Trump geweld lang niet uitsloot.