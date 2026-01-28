ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Rubio over Venezuela: eerst stabiliteit, dan democratie

Samenleving
door anp
woensdag, 28 januari 2026 om 17:23
anp280126166 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen in Venezuela ook politieke hervormingen zien. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio duidelijk in de Senaat, waar hij een toelichting gaf op de Amerikaanse plannen voor Venezuela na de gevangenneming van president Nicolás Maduro.
Rubio zei dat er ruimte moet komen voor "verschillende stemmen in de Venezolaanse politiek". Dat betekent volgens hem onder meer dat politieke gevangenen vrij moeten komen en dat proces zou al in gang zijn gezet. "En je ziet dat sommige van die vrijgelaten mensen zich uitspreken en deelnemen aan het politieke leven."
De VS namen Maduro eerder deze maand gevangen. In de nasleep daarvan bleef de pro-democratische oppositie in het land op een zijspoor staan. De VS overlegden in eerste instantie met andere kopstukken uit het autocratische regime. Door die "respectvolle" omgang kon volgens de minister chaos worden voorkomen, maar eerlijke verkiezingen behoren wel tot de langetermijndoelen.
loading

POPULAIR NIEUWS

download (2)

Trump-vriend Robert Fico, premier van Slowakije, is zich rot geschrokken van Trumps geestestoestand

image-2025-10-21T101806.862

De dollar glijdt verder weg. Trump zegt dat hij dat prima vindt. Maar dat kan een dure vergissing zijn

1f0bb7ecbbe47d5fe24c6db272fb0d8da390ae81

Waar moet de zorg bezuinigen? 1% van de patiënten kost 25% van het budget

ANP-548792101

Nieuwe peiling: D66 en PVV verliezen, BBB heeft nog maar één zetel over

generated-image

Van heel veel koffie kunnen je hersenen krimpen

anp 456288574

Last van een loopneus: kun je dan beter je neus snuiten of ophalen?

Loading