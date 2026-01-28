Rubio over Venezuela: eerst stabiliteit, dan democratie

WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten willen in Venezuela ook politieke hervormingen zien. Dat maakte de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio duidelijk in de Senaat, waar hij een toelichting gaf op de Amerikaanse plannen voor Venezuela na de gevangenneming van president Nicolás Maduro.

Rubio zei dat er ruimte moet komen voor "verschillende stemmen in de Venezolaanse politiek". Dat betekent volgens hem onder meer dat politieke gevangenen vrij moeten komen en dat proces zou al in gang zijn gezet. "En je ziet dat sommige van die vrijgelaten mensen zich uitspreken en deelnemen aan het politieke leven."

De VS namen Maduro eerder deze maand gevangen. In de nasleep daarvan bleef de pro-democratische oppositie in het land op een zijspoor staan. De VS overlegden in eerste instantie met andere kopstukken uit het autocratische regime. Door die "respectvolle" omgang kon volgens de minister chaos worden voorkomen, maar eerlijke verkiezingen behoren wel tot de langetermijndoelen.