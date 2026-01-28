Bokser Fury keert terug in de ring voor gevecht met Makhmudov

MANCHESTER (ANP/RTR) - De vorig jaar gestopte Britse bokser Tyson Fury keert opnieuw terug in de ring. De 37-jarige voormalige wereldkampioen zwaargewicht neemt het op 11 april op tegen de Rus Arslanbek Makhmudov.

"Ik ben blij om terug te zijn", zei de Engelsman. "Mijn hart ligt altijd al in de bokssport en dat zal ook altijd zo blijven." Ook Makhmudov keek uit naar het gevecht. "Ik ben ontzettend blij met deze kans", zei de Rus. "Tyson Fury is een geweldige kampioen geweest. Ik zal meer dan ooit voorbereid zijn om met een enorme overwinning naar huis te gaan."

Fury kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Oesyk. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van Oesyk. De Brit zei later dat de jury een fout had gemaakt met zijn beslissing.