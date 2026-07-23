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Buitenlandministers VS en Rusland treffen elkaar op ASEAN-top

Samenleving
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 8:00
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MANILLA (ANP/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio en zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov hebben elkaar donderdag gesproken in de marge van een bijeenkomst van ASEAN in de Filippijnen. Ze zouden er onder meer hebben gesproken over de oorlog in Oekraïne.
Bij de top van Zuidoost-Aziatische landen in Manilla zijn ook veel leiders uit de rest van de wereld aanwezig. Het Russische persbureau TASS meldt dat de ontmoeting tussen Lavrov en Rubio meer dan een half uur duurde.
Volgens TASS kwam het initiatief voor de ontmoeting van de Amerikanen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei een dag eerder dat hij met vertegenwoordigers van de VS in gesprek wilde "om de diplomatie nieuw leven in te blazen". De gesprekken over een einde aan de oorlog in Oekraïne zijn grotendeels vastgelopen, deels omdat de VS zich richten op de oorlog in Iran.
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