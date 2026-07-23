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Foodwatch wil dat Efteling stopt met onbeperkt frisdrank tappen

Economie
door anp
donderdag, 23 juli 2026 om 7:53
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AMSTERDAM (ANP) - Voedselwaakhond Foodwatch roept de Efteling op te stoppen met onbeperkt frisdrank tappen. De organisatie zegt afgelopen tijd meerdere meldingen en klachten van bezoekers te hebben ontvangen, omdat het pretpark met zijn frisdrankconcept D'n Dorstlesser mensen zou aanmoedigen om extra suiker en zoete drank te consumeren.
Bezoekers van de Efteling kunnen voor 17 euro een herbruikbare beker kopen die ze de hele dag mogen bijvullen bij taplocaties in het park. "Met dit systeem kun je op een dag meer calorieën uit frisdrank binnenkrijgen dan je hele dagelijkse energiebehoefte, zonder dat je ook maar een hap hebt gegeten", zegt Liz Kunst, campagnevoerder bij Foodwatch.
Foodwatch klaagt vaker over frisdrankpromotie bij de Efteling. Zo bestond er tot vorig jaar ook een Coca-Cola-suite in het Efteling Hotel, waartegen de organisatie ageerde. Ook drong Foodwatch eerder aan op een aanpassing van de frisdrankautomaten voor de ingang van het park.
Het ANP heeft de Efteling om een reactie gevraagd.
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