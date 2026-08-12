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Buitenlandse media in de ban van de zonsverduistering

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 22:05
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MADRID (ANP) - Buitenlandse media hebben volop geschreven over de zonsverduistering die in vooral Europese landen te zien was. Op veel plekken werden liveblogs opgetuigd om verslag te doen van het bijzondere verschijnsel.
Het Spaanse El País meldt dat op meerdere plekken toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon langs schoof. Nieuwssite Ultima Hora noemt het een historische gebeurtenis. De laatste keer dat een volledige zonsverduistering zo goed te zien was op het vasteland van Europa was in 1999. De eerstvolgende keer is op 3 september in 2081.
Volgens een verslaggever van de BBC was het in het Spaanse Benavente doodstil toen de volledige verduistering plaatsvond.
De publieke omroep van IJsland, RÚV, schrijft dat de verduistering veel spectaculairder was dan van tevoren werd gedacht, ondanks de wolken die over het land trokken. In het land vindt een meerdaags festival plaats dat in het teken staat van de eclips.
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