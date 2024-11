VN-klimaatchef roept G20-landen op: maak klimaatcrisis prioriteit

BAKOE (ANP) - De klimaatcrisis moet het eerste punt op de agenda zijn in de besprekingen tussen G20-landen in Rio de Janeiro, aankomende week. Dat vindt klimaatchef Simon Stiell van VN-organisatie UNFCCC. "De wereld kijkt toe en verwacht sterke signalen dat klimaatactie het belangrijkste onderwerp is voor de grootste economieën ter wereld", zei hij op de klimaattop in Bakoe.

Maandag begint de G20-top in de Braziliaanse stad. Elk jaar komen de grootste economieën bij elkaar om economische onderwerpen te bespreken, zoals handel, voedselzekerheid en klimaatverandering. Stiell wees erop dat klimaatrampen nu al "stukken scheuren uit elke G20-economie". Hij benadrukte dat de landen hun uitstoot sterk omlaag moeten brengen om de economie te sparen.

Stiell vindt het een goed teken dat steeds meer geld van de rijke landen naar schone energie en infrastructuur gaat. Maar, voegde hij toe, alle landen willen deze voordelen van "gedurfde klimaatactie" meemaken. Het gaat dan bijvoorbeeld om "sterkere groei, meer banen, minder vervuiling en veiligere en betaalbare energie".

Klimaatfinancieringsdoel

Op de klimaattop dit jaar onderhandelen landen over een nieuw klimaatfinancieringsdoel. Dat geld moet naar arme en kwetsbare landen gaan om ze te helpen de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. De gesprekken op de top in Bakoe gaan echter moeizaam en rijke landen willen nog geen hoger bedrag toezeggen. Stiell hoopt met zijn toespraak de G20-landen aan te sporen toch concessies te doen. De klimaattop duurt nog ongeveer een week.

In de G20 zitten onder meer de Europese Unie, de Verenigde Staten en China.