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Buitenlandse Zaken bezorgd over hardere toon VS richting ICC

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 15:25
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakt zich "zorgen over de verharde toon" van de Amerikaanse regering tegen het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag. De positie die Washington nu inneemt is echter niet nieuw, aldus een verklaring van het ministerie dinsdag.
De Amerikaanse minister Marco Rubio van Buitenlandse Zaken kondigde een dag eerder een grote campagne aan tegen het Strafhof. Het hof vormt volgens zijn ministerie een onaanvaardbare bedreiging voor de Amerikaanse soevereiniteit. Het land heeft eerder al sancties ingesteld tegen het ICC.
"Nederland staat als gastland en verdragspartij achter het Hof en zijn medewerkers", staat in de verklaring van Buitenlandse Zaken. "Onafhankelijke internationale hoven en tribunalen moeten hun mandaat ongehinderd kunnen uitvoeren."
De Amerikanen hebben al sancties ingesteld tegen onder anderen de hoofdaanklager, plaatsvervangende aanklagers en rechters van het ICC. Nederland probeert de gevolgen van de sancties voor het ICC te beperken en nieuwe sancties te voorkomen.
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