Media: politiebusje arriveert bij woning Haakon en Mette-Marit

OSLO (ANP) - Marius Borg Høiby lijkt dinsdag na vijf maanden gevangenis weer thuis te zijn aangekomen. Rond 13.30 uur arriveerde een politiebusje op de kroonprinselijke residentie Skaugum, is te zien op beelden van Noorse media.

Het was niet te zien of Høiby in de auto zat, maar hetzelfde busje was kort daarvoor vertrokken van de gevangenis waar de zoon van kroonprinses Mette-Marit vastzat.

De thuiskomst van Høiby komt op dezelfde dag als die van zijn moeder, die na ruim een maand het ziekenhuis mocht verlaten. Zij onderging vorige maand een longtransplantatie.

Høiby's voorarrest werd maandag met vier weken verlengd. Tegelijkertijd besloot de rechter dat hij die thuis onder elektronisch toezicht mag uitzitten. De zoon van Mette-Marit werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij ging tegen de uitspraak in beroep.