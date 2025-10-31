ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gedeeltelijke hertelling in Venray nodig, uitslag vrijdagmiddag

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 12:34
anp311025115 1
VENRAY (ANP) - In Venray zijn medewerkers van de Limburgse gemeente vrijdagochtend nog druk bezig met het tellen van de stemmen. Bij het tellen is gebleken dat de stemmen van een van de grotere stembureaus herteld moeten worden. "Dat gaat naar verwachting twee tot drie uur duren", zegt een woordvoerder van de gemeente.
Venray verwacht "in de loop van vrijdagmiddag" de uitslag bekend te kunnen maken. Na publicatie van de uitslag zijn de uitslagen van alle gemeenten bekend. Begin volgende week komt dan de uitslag van de tienduizenden briefstemmers in het buitenland.
Het tellen van de stemmen in Venray liep vertraging op omdat in de nacht van woensdag op donderdag brand uitbrak in het gemeentehuis, dat moest worden ontruimd. Donderdag is het tellen hervat.
Bij de verkiezingen van 2023 haalde de PVV in Venray 27,9 procent van de stemmen. D66 bleef steken op 10,5 procent. In de landelijke tussenstand heeft D66 een voorsprong van iets meer dan 15.000 stemmen op de PVV.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

ANP-504086825 (1)

Ranglijst: dit junkfood is het slechtst voor je

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

generated-image (45)

Dit is de echte reden waarom je aankomt als je ouder wordt

Loading