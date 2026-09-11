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Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 14:04
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DEN HAAG (ANP) - Het ministerie van Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij vijf Nederlanders het leven verloren. Het gaat om twee medewerkers van een consulair ondersteuningsteam, zei minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) na de ministerraad tegen media.
De Nederlandse ambassadeur in Bern is al met medewerkers aangekomen op de plek waar het busongeval plaatsvond. Beide extra medewerkers van het ministerie die daarnaartoe gaan zijn gespecialiseerd om te helpen in dit soort situaties, aldus de minister. Zij gaan mensen bijstaan, informatie vergaren en families informeren.
Door het ongeluk met de Nederlandse bus in het oosten van Zwitserland raakten ook veertig mensen gewond, van wie drie ernstig. De gewonden zijn verspreid over negen ziekenhuizen, zei Berendsen.
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