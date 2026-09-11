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Politie controleert meer op vuurwerk dan voorgaande jaren

Samenleving
door anp
vrijdag, 11 september 2026 om 14:02
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RIEL/DEN HAAG (ANP) - De politie gaat in vergelijking met andere jaren meer controleren op vuurwerk in de aanloop naar de jaarwisseling. Dat zei korpschef van de Nationale Politie, Janny Knol, vrijdag na afloop van een vuurwerkdemonstratie in het Brabantse Riel. Sinds 1 augustus geldt een algeheel vuurwerkverbod in Nederland.
Knol verwacht de komende maanden een intensivering van de politiecontroles op vuurwerk. "Om overal daar waar het nog is het ook echt al uit de samenleving te halen."
De politie verwacht dat deze jaarwisseling door het vuurwerkverbod anders wordt. "Ik hoop dat heel veel mensen zich netjes aan dat vuurwerkverbod gaan houden, daar heb ik ook veel vertrouwen in", zei ze. "Aan de andere kant, ik weet dat er ook mensen zijn die zich daar niet aan gaan houden."
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