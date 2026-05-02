Mexicaanse gouverneur stapt op na drugskartel-aanklacht in VS

CULIACÁN (ANP) - Rubén Rocha Moya, de gouverneur van de Mexicaanse staat Sinaloa, is tijdelijk opgestapt. Dat meldt The New York Times. Rocha Moya werd deze week aangeklaagd in de Verenigde Staten, omdat hij banden zou hebben met een drugskartel.

De 76-jarige gouverneur zegt onschuldig te zijn, maar wel tijdelijk een stap opzij te doen om zich te kunnen richten op zijn verdediging. "Ik kan mijn mensen en mijn familie in de ogen kijken, omdat ik ze nooit verraden heb en dat zal ik ook nooit doen."

Rocha Moya wordt er door de VS van beschuldigd jarenlang te hebben samengewerkt met het machtige Sinaloa-kartel. Hij zou de bende hebben beschermd, in ruil voor steekpenningen en politieke steun. Washington diende een uitleveringsverzoek in bij Mexico.

De politicus is een prominente partijgenoot van de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum. Zij zei nog geen bewijs te hebben gezien voor de aantijgingen.