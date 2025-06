Buma Awards voor Yves Berendse en Roxy Dekker

AMSTERDAM (ANP) - Yves Berendse heeft maandagavond de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn nummer Terug in de Tijd was het bestverkochte en meestgedraaide nummer van 2024 in Nederland. Internationaal was dat het nummer Alibi van Sevdaliza, een samenwerking met de Braziliaanse Pabllo Vittar en Yseult uit Frankrijk.

De muziekprijzen voor componisten, tekstdichters en hun muziekuitgevers werden uitgereikt in het Internationaal Theater Amsterdam. De Buma Awards Nationaal en Internationaal zijn voor de componisten en tekstschrijvers van de succesvolste singles van 2024.

In de top 20 Nationaal staan veel Nederlandstalige nummers. Roxy Dekker staat vier keer in die lijst, waarvan Sugardaddy op plek 2 het hoogst genoteerde nummer is. De top 5 bestaat verder uit Nothing to Lose van Douwe Bob, Pretty Girls van Frenna en Joost Klein met Europapa.

Dit jaar werden ook weer juryprijzen overhandigd, die in aanloop naar de uitreiking al waren bekendgemaakt. Martin Garrix kreeg de Gouden Harp, de Lifetime Achievement ging naar Jacqueline Govaert en Boudewijn de Groot werd geëerd met de Lennaert Nijgh Prijs.