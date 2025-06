Tennisser Sinner veel te sterk voor Roeblev op Roland Garros

PARIJS (ANP) - De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zich op indrukwekkende wijze geplaatst voor de kwartfinales op Roland Garros. De mondiale nummer 1 was in Parijs met 6-1 6-3 6-4 veel te sterk voor de Rus Andrej Roeblev, de nummer 15 van de wereld.

Sinner (23) moest in de eerste game nog twee breakpoints wegwerken, maar was daarna lange tijd oppermachtig. Hij stond in de eerste set nog maar één punt af op zijn eigen service en brak Roeblev twee keer. Ondanks een 40-0-voorsprong leverde de Rus in de derde game van de tweede set opnieuw zijn service in. Sinner haalde even later de set binnen met een tweede break.

Roeblev herstelde zich enigszins in de derde set en creëerde zelfs nog een breakpoint op 2-2. Sinner won echter alsnog de game en sloeg op 5-4 toe. Hij benutte na twee uur zijn eerste matchpoint.

Kazachstan

De drievoudig grandslamwinnaar treft in de kwartfinales Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. De nummer 62 van de wereld verraste eerder op maandag de Brit Jack Draper: 5-7 6-3 6-2 6-4. De beste prestatie van Boeblik in Parijs was tot dit jaar de tweede ronde.

Sinner bereikte vorig jaar voor het eerst de halve finales op Roland Garros. Hij keerde vorige maand terug in competitie na een dopingschorsing van drie maanden.