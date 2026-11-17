DEN HAAG (ANP) - De vicepresident van de Raad van State, Sybrand Buma, gaat volgens ingewijden een verkenning doen om lering te trekken uit de eerste maanden van het minderheidskabinet. De voormalige CDA-leider Buma moet kijken hoe de samenwerking met de oppositie verbeterd kan worden, vooral op financieel vlak.

Dat is een van de uitkomsten van het vier dagen durende crisisberaad tussen coalitiepartijen D66, VVD en CDA. Dat was nodig omdat de VVD woedend was dat D66 en CDA steun hadden gezocht voor het belastingplan bij de linkse partijen PRO en Volt. Maandagavond meldden de partijen dat het vertrouwen is hersteld.

Buma was eind vorig jaar bij de kabinetsformatie betrokken. Tijdens zijn informateurschap kwamen eerst D66 en CDA tot een akkoord, later sloot de VVD zich daarbij aan. Daarna nam Rianne Letschert het stokje over van Buma als informateur.

Verder zouden er afspraken zijn gemaakt over samenwerken met meerderheden over links en rechts. De coalitie verklaarde vanaf het begin zowel steun van links als rechts te zoeken voor plannen. Dat gaat steeds mis en partijen aan beide flanken roepen de minderheidscoalitie al langer op om een keuze te maken tussen links of rechts.

VVD-leider Yeşilgöz opperde vrijdag ook dat er gekeken kan worden naar een vierde partij om de rechterkant van de minderheidscoalitie te versterken. Dan zou al snel gekeken worden naar JA21, maar dat zou zeker binnen D66 op weerstand stuiten. De partijen gaan nu met z'n drieën verder.

Ook zou een plan voor het midden- en kleinbedrijf (mkb) op tafel liggen, waarbij eveneens gekeken wordt naar netcongestie. De overbelasting van het elektriciteitsnet is een groot probleem voor ondernemers. Investeringen blijven daardoor uit. Werkgeversverenigingen roepen het kabinet al langer op dit probleem snel aan te pakken.

Verder zou in de vier dagen van overleg vooral veel zijn gesproken over het vertrouwen tussen de drie partijen. De VVD-leider haalde eerder tot twee keer toe hard uit naar de coalitie. Ze noemde het minderheidskabinet onder meer een "mislukt experiment".