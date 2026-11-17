DEN HAAG (ANP) - De huismerkchocolade van alle zes de grote Nederlandse supermarkten komt vanaf volgend jaar van cacaoboeren die daarvoor eerlijke prijzen krijgen. Dat is volgens ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib het gevolg van afspraken die nu na lang onderhandelen ook met Aldi zijn gemaakt. Eerder deden Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Plus en Dirk al deze belofte.

De eerlijke prijs wordt volgens Oxfam Novib gegarandeerd via het Fairtrade-keurmerk. De toezegging van de Nederlandse tak van het Duitse Aldi geldt vanaf het najaar van 2027. Oxfam hoopt dat Aldi deze stap ook in andere landen snel zet.

"Nederlandse supermarkten zijn nu de internationale koplopers op eerlijke chocolade. Supermarkten pakken dus hun verantwoordelijkheid voor leefbare inkomens van cacaoboeren. Ze laten zien dat het kan. Het is dan ook onbegrijpelijk dat de grote chocolademerken, zoals Lindt en Nestlé, dit nog steeds niet op orde hebben", zegt Eline Achterberg, supermarktexpert bij Oxfam Novib, in een persbericht.

"Vorig jaar rond deze tijd bereikte de wereldmarktprijs van cacao een recordhoogte, maar inmiddels is deze prijs alweer flink ingezakt en ligt nu 37 procent lager dan in 2025. Bovendien bedreigt El Niño de oogsten voor komend jaar, waardoor cacaoboeren het risico lopen veel van hun oogst te verliezen. Daarom is het van groot belang dat cacaoboeren langdurig kunnen rekenen op een eerlijke prijs voor hun bonen", stelt Achterberg.