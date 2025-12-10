ECONOMIE
Buma: verschillen D66, VVD, GL-PvdA, CDA en JA21 'overbrugbaar'

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 16:53
DEN HAAG (ANP) - Oud-informateur Sybrand Buma vindt de inhoudelijke verschillen tussen D66, CDA, VVD, GroenLinks-PvdA en JA21 "overbrugbaar". Dat was zijn conclusie na een gesprek dat hij vorige week had met de vijf partijleiders, toen de kabinetsformatie vast leek te lopen op onderlinge blokkades.
"Ook daar bleek: op inhoud best wel iets om over verder te praten, overbrugbaar, maar op bereidheid tot samenwerking niet", aldus Buma. Alle vijf de partijen zagen aanknopingspunten in de "positieve agenda" die D66 en CDA eerder die week hadden voorgelegd. Maar de VVD bleef samenwerking met GroenLinks-PvdA uitsluiten, en D66 hield "bezwaren" tegen een coalitie met JA21.
Buma adviseerde uiteindelijk een nieuwe gespreksronde waarbij ook de VVD wordt betrokken. Wat hem betreft zou dit ook "de laatste informatieronde" moeten zijn, die wordt afgesloten met een regeerakkoord. Daarom raadde hij de onderhandelende partijen ook aan direct andere partijen bij hun gesprekken te betrekken. Zij hebben in de Tweede noch de Eerste Kamer een meerderheid.
