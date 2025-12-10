ECONOMIE
Rechter gelast opnieuw openbaring geheime stukken in Epstein-zaak

Samenleving
door anp
woensdag, 10 december 2025 om 16:55
anp101225166 1
NEW YORK (ANP) - Een federale rechter in New York heeft op verzoek van het ministerie van Justitie ingestemd met de openbaarmaking van tot dusver vertrouwelijke stukken uit het proces tegen de invloedrijke zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein (1953-2019). De magistraat beklemtoonde daarbij dat de veiligheid en anonimiteit van slachtoffers gegarandeerd blijft.
Dinsdag deed een rechter hetzelfde ten aanzien van stukken uit het proces tegen Ghislaine Maxwell. Zij zit als medeplichtige van Epstein een celstraf uit. Epstein overleed in een gevangenis in New York.
Het Congres vaardigde afgelopen maand de 'Epstein Files Transparency Act' uit. Daarmee moeten geheime documenten van justitie in strafzaken over het georganiseerde seksuele misbruik dat Epstein zou hebben gepleegd, openbaar worden. De magistraten hadden afgelopen zomer nog geweigerd, omdat dit regels in de procedures zou schenden. Het gaat om stukken over hoe de onderzoeksjury tot het besluit kwam een proces te voeren.
