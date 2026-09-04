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Burgemeester begrijpt zorgen Overasselt, gaat niet in op kritiek

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 20:22
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OVERASSELT (ANP) - Tijdens de inloopbijeenkomst in het Verenigingsgebouw in Overasselt hebben vrijdagavond "hele goede gesprekken" plaatsgevonden. Dat zei burgemeester Joerie Minses na afloop in een korte reactie aan de pers. Op vragen over kritiek van bewoners en op de zorgen die bij hen leven, wilde de burgemeester niet ingaan.
Meerdere mensen die naar de bijeenkomst waren gekomen, gaven aan dat ze vragen hebben over de communicatie vanuit de gemeente vlak na de schietpartij op de vroege dinsdagochtend. Zo wilde een inwoner weten waarom zij het nieuws moesten vernemen uit de media. "Om 17.00 uur werd pas gezegd dat we binnen moesten blijven", zei ze. "Waarom zijn we niet eerder gewaarschuwd?" Sommigen vroegen zich af wat er gebeurt als de woning aan de Ewijkseweg na een jaar weer opengaat.
De bijeenkomst was georganiseerd voor inwoners van Overasselt en Nederasselt die nog met vragen zitten, zorgen hebben over hun veiligheid of last hebben van stress door de gebeurtenissen in het Gelderse dorp. Onder meer de gemeente, de politie en slachtofferhulp waren aanwezig om vragen te beantwoorden. "De zorgen zijn groot en die begrijp ik ontzettend goed", zei Minses na de gesprekken die hij had. "Tegen de inwoners heb ik ook gezegd dat ik hoop dat het lukt Overasselt weer zo snel mogelijk Overasselt te laten zijn en dat de rust terugkeert."
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